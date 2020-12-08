شكرا لقرائتكم خبر عن شوقي علام يكشف آخر إصدارات دار الإفتاء "دليل مواجهة التطرف".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية ،فى انفرادا لليوم السابع، انتهاء دار الإفتاء من مشروعين علميين أحدهما كتاب يعتبر مشروعا عملاقا وكبيرا بعنوان "الدليل المرجعى لمواجهة ومكافحة التطرف"، وهو عبارة عن دليل يقع في أكثر من 1000 صفحة، مضيفا: درسنا الأدلة الصادرة عن اليونسكو والأمم المتحدة والجامعات ومراكز الأبحاث، وعملناها على نفس المنوال ليكون مرجعا لكل الهيئات والمؤسسات المعنية بمكافحة التطرف ونسعى ليكون إلكترونياً وتصميم برنامج وسيكون عونا لشبابنا ويعطي تحصين ووقاية لشبابان وربما يعطى علاجا لحالات بالفعل قد حصلت.

وتابع خلال ندوته باليوم السابع: كذلك انتهينا من المرجع الثاني وهو مهم وصدر بعنوان "التأسلم السياسي"، وهذه دراسة في أكثر من 500 صفحة تدور حول فكرة أساسية تتبع استغلال الدين في السياسة على مر التاريخ ومنها تفسير الاخوان على مر التاريخ لدليل المصلحة وهو دليل شرعي كبير، من خلال هذه الكتاب استطعنا أن نقول نتيجة بأن استغلال الدين للوصول للأغراض السياسية لم ينجح على مر التاريخ فلم ينجح عند الخوارج والإخوان.

فنهاية الاخوان قد بدأت في ثورة 30 يونيو وما اتخذته الدولة من إنجازات في مواقع عديدة، وبسبب هذه النجاحات لم يعد الخطاب الاخوانى ينطلي على أحد وذلك بناء على النجاحات التي حققنها فى كل المجالات وبفعل اليقظة الدولية التي بدأت في المرحلة الأخيرة.