شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن تواصل تلقى طلبات إعادة فتح الحضانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل مديريات التضامن الاجتماعى بالمحافظات المختلفة تلقى طلبات أصحاب الحضانات لإعادة الفتح، شريطة أن يتضمن الطلب إقرارا يؤكد على الالتزام بتطبيق كافة الاشتراطات المطلوبة واتخاذ الإجراءات الاحترازية .

وكانت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، قد شددت على الاستمرار فى تطبيق الإجراءات الاحترازية بجميع الحضانات التى تمت إعادة فتحها مرة أخرى، وفى حالة عدم الالتزام تعرض الحضانة نفسها لإلغاء الترخيص وذلك بالتزامن مع دخول العام الدراسى الجديد.

يذكر أن تقرير لوزارة التضامن قد كشف عن فتح الكثير من الحضانات فى مختلف المحافظات حتى الآن، وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لحماية الأطفال، والتأكد من كافة الشروط الخاصة بإعادة فتح الحضانات، ووجود لجان للرقابة والمتابعة فى كل محافظة يشرف عليها مدير مديرية التضامن وتضم فى عضويتها ممثلى إدارات الأسرة والطفولة، كما يقوم فرق التدخل السريع لأى طوارئ، وأيضا لجان الضبطية القضائية وفى حال وجود أى مخالفات أو عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية الخاصة بإعادة فتح الحضانات يتم إغلاق الحضانة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.