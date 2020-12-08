شكرا لقرائتكم خبر عن ممثل الرقابة الإدارية فى ندوة بجامعة القاهرة يؤكد سرية مقدمى الشكاوى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اللواء صلاح نبيل، رئيس إدارة التعليم بهيئة الرقابة الإدارية، إن اليوم العالمى لمكافحة الفساد 9 ديسمبر تزامن مع إطلاق مصر استراتيجية مكافحة الفساد فى مصر الأولى والثانية، موضحا أن تعريف الفساد متعدد وتم وضع تعريفات متعددة له والفساد هو استغلال السلطة العمومية لتحقيق مكاسب خاصة ويندرج تحته الرشوة والاختلاس وأى جانب من جوانب الفساد.

وأضاف اللواء صلاح نبيل، خلال كلمة له بندوة جامعة القاهرة المنعقدة الآن بمناسبة اليوم العالمى للفساد، أن الفساد مقسم إلى نوعين من الموظف الصغير فى اكراميات وغير ذلك وفساد كبير من أصحاب الوظائف القيادية وذوى المناصب العليا .

وأشار إلى أن آثار الفساد متعددة اقتصاديا حيث يؤثر على اقتصاد الدولة ويظهر احتكار فى بعض السلع والخدمات مثل فساد التموين واستغلال بعض رجال الأعمال للحصول على مزايا من بعض المسئولين ، وكذلك التهرب الضريبي .

وتابع اللواء صلاح نبيل ، الجزء الثانى الفساد الاجتماعى الأثر السلبى يعود على الحالة الاجتماعية للدولة منها انتشار البطالة وتعاطى المخدرات وهناك أثر نفسى من نفس الولاء وعدم الشعور بالانتماء والشعور بالاحباط لدى المواطنين ، والجزء الأكبر من الآثار السلبية الفساد القانونى مثل حالات غسل الأموال والتى تعتبر متحصلات جرائم ويتم استخدامه داخل الاقتصاد .

وأشار اللواء صلاح نبيل ، أن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد تهدف إلى مكافحة الفساد فى المجتمع المصرى لوضع أهداف معينة سياسيا وبرامج وآليات تكفل محاضرة الفساد وتفعيل ثقافة مجتمعية رافضة للفساد، والإستراتيجية الأول تم إطلاقها فى 2014 بالتزامن مع اليوم العالمى لمكافحة الفساد ، والإستراتيجية الثانية تم إطلاقها فى 9 ديسمبر 2019 /2022 وتم إطلاقها فى المنتدى الأفريقى فى شرم الشيخ وتم بحضور ممثلين عن أكثر من 50 دولة وبحضور رئيس الجمهورية .

وذكر رئيس إدارة التعليم بهيئة الرقابة الإدارية ، أنه تطوير البيئة التشريعية الداعمة لمكافحة الفساد منها قانون الخدمة المدنية ، وقانون الاستثمار وقانون مكافحة الجريمة المنظمة والاتجار بالبشر ، وقانون الهجرة غير الشرعية ، فضلا عن تعديل بعض القوانين منها قانون العقوبات وقانون هيئة الرقابة الإدارية لتوسيع الصلاحيات إلى جانب إنشاء أكاديمية وطنية لمكافحة الفساد .

وأكد اللواء صلاح نبيل تم العمل على زيادة الوعى المجتمعى بأهمية الوقاية والفساد وتم تنظيم ندوات بالجامعات وإعداد منهج دراسى للجامعات عن حقوق الإنسان وحقوق المواطنة وإعداد حملات إعلامية لرفع الوعى كما تم قيام الأكاديمية بالتدريب فى مجال النزاهة والشفافية باعتبارهم أهم الركائز لمكافحة الفساد .

واستعرض اللواء صلاح نبيل الاتفاقيات التى أبرمتها الهيئة مع الدول الأجنبية إضافة إلى دور الهيئة فى مكافحة الفساد ، والجرائم التى تختص بها الهيئة لمكافحتها وكيفية التواصل مع الهيئة مؤكدا أن هيئة الرقابة الإدارية تضمن سرية وأمن مقدم الشكوى .



















