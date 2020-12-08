شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ جنوب سيناء يتفقد عددًا من المشروعات في شرم الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، الثلاثاء، يرافقه اللواء محمود السولية رئيس مدينة شرم الشيخ، بمتابعة العمل ببعض المشروعات الجارية بمدينة شرم الشيخ منها مشروع إقامة أول محطة تموين ومركز تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي بالمحافظة وسيتم افتتاحها ضمن احتفال المحافظة بعيدها القومي مارس 2021.

وناشد المحافظ مالكي السيارات بمختلف انواعها الاستعداد لتحويل سيارتهم للعمل بالغاز الطبيعي طبقاً للمشروع القومي لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي حفاظاً على البيئة وتوفيراً للتكلفة.

وتفقد المحافظ رفع كفاءة وتجميل شارع المحكمة بشرم الشيخ وأعمال إنشاء عدد 15 محلًا تجاريًا بالمنطقة نموذج موحد لتوفير فرص عمل للشباب بالمدينة كمرحلة أولى لشارع 306 بشرم الشيخ.

وتفقد المحافظ بعض الطرق والمحاور العرضية بالمدينة التي تسهل حركة السير وإيجاد سيولة مرورية وتوفير الوقت والجهد والانتقال داخل المدينة منها الطريق المحيط بمستشفي شرم الشيخ الدولي وإنشاء باركينج للسيارات.

كما تفقد فودة أعمال صيانة وتهذيب هضبة أم السيد وأعمال ضمن مشروع أعمال حماية هضبة أم السيد، وتفقد أعمال تطوير منطقة هضبة أم السيد بشرم الشيخ وتشمل الأعمال إنشاء ممشى سياحي يطل على البحر بطول 2 كم، وأعمال مشايات على الجانبين، بالاضافة لأعمال التجميل والإنارة وإنشاء باركينج، ورصف ورفع كفاءة المحور العرضي «طريق نادي الرياضات البحرية» بطول 1.7 كم.