شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة سوهاج يدعو الطلاب لانتخاب من يمثلهم في الاتحادات الطلابية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دعا الدكتور أحمد عزيز عبدالمنعم، رئيس جامعة سوهاج، الطلاب إلى ضرورة انتخاب من يمثلهم بعناية فى الإتحادات الطلابية، وأن يكون اختيارهم للمثقف واسع الأفق الذى يستطيع تقديم الخدمات للطلاب والدفاع عن حقوقهم.

جاء ذلك اليوم خلال الإجتماع التحضيري الذى عقده رئيس الجامعة مع مديري إدارات رعاية الشباب المركزية والكليات، وذلك مناقشة الإستعدادات النهائية لانتخابات الإتحادات الطلابية، بحضور الدكتور صفا محمود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وأكد رئيس جامعة سوهاج، أن الإهتمام بالإتحادات الطلابية يعكس حرص الدولة على إتاحة الفرصة أمام الطلاب للمشاركة بوعى في بناء وطنهم، وتقديم نموذج للممارسة الديمقراطية وحرية الإختيار داخل الجامعات، إلى جانب كونه همزة الوصل بين الطالب وإدارة الجامعة وأعضاء هيئة التدريس، باعتباره الهيئة الشرعية الوحيدة التي تمثل الطلاب.

وقال الدكتور صفا محمود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن الإجتماع جاء للوقوف على آخر إستعدادات الجامعة لإجراء العملية الإنتخابية، والمقرر إنطلاقها الخميس المقبل ١٠ ديسمبر الجاري، وتستمر حتي ٢٤ من نفس الشهر، مشدداً علي ضروة الإلتزام بكافة الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس "كورونا"، وذلك حرصاً من الجامعة علي صحة وسلامة طلابها، منوها بأن الإجتماع تطرق إلى مناقشة شرح عملية التصويت، وحق الترشح، وتشكيل اللجان العليا، ولجان الكليات، والدعاية الإنتخابية، والشق القانوني، وصحة التصويت وبطلانها.

وأوضح صبري محمد، مدير رعاية الشباب المركزية، أنه تم التأكيد على أهمية التنسيق بين إدارت رعاية الشباب بمختلف كليات الجامعة، واللجان المشرفة على العملية الإنتخابية بكل كلية، مع ضرورة الإلتزام بمواعيد وتوقيت الجدول الزمني المقترح لإنتخابات الإتحادات الطلابية، لافتا إلى أن كل كلية ستقوم بتشكيل لجنة للإشراف على الإنتخابات، مكونة من رئيس اللجنة ويمثله وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وكذلك أعضاء اللجنة وتضم كل من منسق الأنشطة الطلابية، مدير رعاية الشباب، طالبين متميزين من غير المشاركين بالإنتخابات.