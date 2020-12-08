شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال ضعيف بأحياء محافظة السويس عدا لجان حي الجناين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت لجان السويس في اليوم الثاني لانتخابات الإعادة، اليوم الثلاثاء، إقبالا ضعيفا جدا على عملية التصويت، عدا لجان حي الجناين بالقطاع الريفي بالمحافظة التي شهدت إقبالا ملحوظا من الناخبين بعد رصد سيارات ميكروباص تقل الناخبين بشكل جماعي قرب المقرات الانتخابية.

وساد الهدؤ الانتخابات بأحياء فيصل والأربعين والسويس وعتاقة وبعض اللجان بحي الجناين، وسط تأمين مكثف من رجال الشرطة.

وقامت عناصر أمنية بمساعدة كبار السن من الناخبين الذين برزوا لليوم الثاني على التوالي في المشهد الانتخابي، وقام أفراد الأمن بوضعهم على مقاعد متحركة لمساعدتهم في الوصول إلى اللجان للإدلاء بأصواتهم.