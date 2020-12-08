شكرا لقرائتكم خبر عن قافلة الأزهر تواصل أعمالها في شمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تواصل قافلة الأزهر الدعوية لقاءاتها في تنفيذ برنامج التوعية الدينية تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، وبرئاسة الدكتور أسامة هاشم الحديدى، المدير التنفيذى لمركز الفتوى الإلكترونية.

وأكد الشيخ محسن أبوالقاسم، مدير عام المنطقة الأزهرية بشمال سيناء، أن القافلة قامت بتنفيذ برنامج التوعية الوصية والمجتمعية، من خلال عقد ندوات في جامعة العريش، المعهد العالى للعلوم التجارية والحاسب الآلى، الجمعيات الأهلية، مراكز الشباب، وبعض المؤسسات الخدمية بالمحافظة.

ومن جانبه، أعلن إبراهيم الفحام، مدير إدارة العلاقات العامة بالمنطقة الأزهرية، أن القافلة تواصل لقاءاتها الدعوية في مختلف الأماكن المحددة لها وفق برنامج دعوى على مستوى المحافظة، على أن تختتم القافلة فعالياتها بخطبة الجمعة المقبلة في عدد من مساجد المحافظة، مشيرًا إلى أن موضوعات اللقاءات الدعوية، هي: الإسلام والتعددية الثقافية، ثقافة التعايش في الإسلام، حب الوطن ودوره في بناء الشخصية، الإرهاب وجذوره التاريخية وموقف الإسلام منه، القدس في التاريخ الإسلامى، سيناء عبر التاريخ الإسلامى، حرمان المرأة من الميراث، علاقة الجن بالإنس في ضوء القرآن الكريم، تعدد الزوجات بين ما استقرت عليه الأمة وما يزعمه الجهلة، ودفع الإشكال حول حديث قطع الصلاة.

وكانت القافلة قد وصلت إلى محافظة شمال سيناء، السبت الماضى، حيث كان في استقبالها الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، والشيخ محسن أبوالقاسم، مدير عام المنطقة الأزهرية للعلوم الشرعية والعربية، والشيخ مصباح الوظيفى، مدير عام منطقة وعظ شمال سيناء.