شكرا لقرائتكم خبر عن «مياه سوهاج»: تركيب 4637 قطعة موفرة للمياه بدورالعبادة الأهلية بالمحافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء مهندس محمد بدرى محمدين، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، أنه في إطار خطة الدولة لترشيد إستهلاك المياه وتطبيق تكنولوجيا التوفير الحديثة، من خلال تركيب القطع الموفرة لاستهلاك المياه، فأنه جار تركيب 4637 قطعة موفرة للمياه بالمساجد الأهلية والكنائس بمختلف أنحاء المحافظة.

وأوضح رئيس مياه سوهاج- في تصريح له اليوم- أنه تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التنمية المحلية ووزارة الإسكان، حيث تقوم وزارة التنمية المحلية بتوريد القطع الموفرة، وتقوم وزارة الإسكان من خلال شركات المياه بالتركيب بالأماكن المستهدفة، لافتا إلى أن القطع الموفرة تساهم في ترشيد إستهلاك المياه بنسبة تتراوح ما بين 40% إلى 50%، وأنه تم اختيار دور العبادة لأنه يكثر استخدام المياه بها، وأن تلك القطع توفر كمية كبيرة من المياه المهدرة.