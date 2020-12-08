شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية: النزاهة والتنوع فى انتخابات النواب سيضفى حيوية على الأداء البرلمانى بمصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد السفير أحمد رشيد خطابي الامين العام المساعد رئيس بعثة جامعة الدول العربية لمتابعة انتخابات مجلس النواب 2020 ان الاشراف القضائي على العملية الانتخابية في ظل الانظمة القانونية الناظمة لمختلف مراحلها، اعدادا واقتراعا وفرزا، بمصاحبة لوجستية فعالة من الاجهزة التنفيذية والامنية والصحية شكل عاملا اساسيا في انتظام وسلاسة ادلاء الناخبين باصواتهم .

وقال السفير خطابي رئيس البعثة، -في تصريحات له اليوم-ان عدم تواتر المخالفات المرصودة ومحدودية حالاتها لا يرقى باي حال للتأثير الجوهري على المستوى الجيد والنزيه والحيادي لهذا الاستحقاق الذي يجري، لاول مرة، في سياق الاحكام الدستورية لسنة 2019 وتطبيقاتها القانونية .

واعتبر رئيس بعثة الجامعة العربية «ان تنويع وتوسيع التمثيل النيابي لشرائح مجتمعية بشكل لائق في نطاق هذا التوجه الاصلاحي من شأنه تحقيق انفتاح اكبر واضفاء حيوية اعمق على العمل النيابي والسياسي مشيرا على سبيل المثال ان نسبة النساء في مجلس عام 2012 لم تكن تتجاوز 2 %، في مقابل ان نسبة تمثيل النساء لن تقل عن 25 % أي ربع المقاعد في مجلس النواب المقبل .

واكد السفير خطابي بان جامعة الدول العربية التي شاركت حتى الآن ب 90 بعثة مراقبة انتخابية في 12 دولة عربية و8 دول اجنبية، بتوجيه من الامين العام احمد ابو الغيط، حريصة وملتزمة على التفاعل البناء مع مسارات التطوير المؤسساتي والدعم المتواصل لمقومات البناء الديموقراطي ودعائم المواطنة وسيادة القانون في المنطقة العربية وفي صميمها ضمان حق المشاركة في تدبير الشأن العام .