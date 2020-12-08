شكرا لقرائتكم خبر عن حملات مكثفة لمتابعة النظافة في مدن كفرالشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار



شهدت مراكز ومدن محافظة كفرالشيخ، حملات مكثفة للنظافة والتجميل ورفع تراكمات القمامة، وتحسين الخدمات والمرافق بكافة مراكز ومدن المحافظة، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، وذلك ضمن الخطة المتكاملة التي وضعتها المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للإرتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية المقدمة للمواطنين.

وتابع علي سلامة، رئيس مركز ومدينة قلين، إستمرار حملات النظافة العامة بكافة الشوارع الرئيسية والفرعية بقرية الحصة.

وأشرفَ وائل فرج، رئيس مركز ومدينة فوه، علي أعمال النظافة والتجميل، ورفع كفاءة الطرق الرئيسية والفرعية، والميادين، وقص وتهذيب الأشجار، بجميع أنحاء المدينة، والقري.

وقام أحمد إسماعيل، رئيس مركز ومدينة بيلا، بمتابعة تطوير وتجميل منتزه التحرير .

وفي سياقٍ متصل، تابع المهندس هاني يوسف، رئيس مدينة سيدي غازي، أعمال التجميل وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتركيب الإنترلوك بشوارع المدينة، وقرية أبو منيسي.

وأشرفَت المهندسة عايدة ماضى، رئيس مركز ومدينة دسوق، علي رفع كفاءة الإنارة العامة، وتركيب 50 عمود إنارة وكشافات، وشد الأسلاك المتهالكة بمقابر المسلمين والأقباط.

وذلك لرفع كفاءة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بنطاق المحافظة، وتوفير حياة كريمة لهم.