شكرا لقرائتكم خبر عن «صبحي» يكرم وكيل «شباب أسوان» .. والمحافظة تحصد المركز الأول في أندية السكان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرم الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، فتحي عبد الحافظ وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسوان، في حفل ختام مهرجان نواه للفنون المجتمعية، كما حصلت محافظة أسوان على المركز الأول في أندية السكان على مستوى الجمهورية، حيث تم اهداء المحافظة درع المركز الاول من وزير الشباب والرياضة.

شهد الحفل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة و الكسندر ساشا ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان بمصر وسفير الاتحاد الأوروبي و اللواء إسماعيل الفار رئيس الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب وتكريم وكلاء الوزارة و منسقي أندية السكان بالمحافظات.