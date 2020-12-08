محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعتَي أرض من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية شرق العوينات، بمحافظة الوادي الجديد، لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة.
تأتي الموافقة على هذا التخصيص لاستخدامها في أنشطة الاستصلاح والاستزراع.
كانت هذه تفاصيل خبر لاستخدامها في الاستزراع.. "الوزراء" يوافق على تخصيص قطعتَي أرض لصالح مشروعات الخدمة الوطنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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