الصحة العالمية تكشف شرطًا صعبًا بشأن لقاح فايزر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور ريتشارد برينان، مدير الطوارئ الصحية بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، إن لقاح شركة فايزر المضاد لفيروس كورونا يحتاج لدرجة حرارة "70-" لتخزينه، وهذا يتطلب معدات خاصة بذلك.

جاء ذلك في كلمته بالمؤتمر الصحفي الذي عقده المكتب الإقليمي للمنظمة، بشأن مستجدات الوضع الإقليمي لجائحة كوفيد-19، اليوم الثلاثاء.

وأضاف برينان أن "كل اللقاحات تحتاج لدرجات بادرة في الحفظ حتى تكون فعالة، لكن معظم اللقاحات تكون في درجة حرارة -2 أو -8، أما لقاح فايزر يحتاج لدرجة حرارة -70".

وتابع: "ما نحتاجه حاليا سلسلة فائقة البرودة وأدوات بعينها للتعامل مع لقاح فايزر، ونعمل في هذا المجال، ولدينا التجربة والخبرة في التعامل مع هذه اللقاحات وعلى سبيل المثال لقاح إيبولا وهناك عمل دائر لتطوير العمل والأدوات، كما نقدم مساعدات فنية للدول لمساعدتهم، كما نقدم إرشادات تتعلق بالتوزيع والنشر".