القليوبية تنظم ماراثون دراجات احتفالاً باليوم العالمي لمكافحة الفساد الأربعاء

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تنظم مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، ماراثون للدراجات غدا الأربعاء 9 ديسمبر على مستوى الجمهورية، احتفالا باليوم العالمي لمكافحة الفساد، تحت شعار «متحدون على محاربة الفساد»، برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.
ينطلق الماراثون في تمام الساعة الثامنه صباحا من أمام مقر الرقابة الادارية أمام مسجد إبراهيم مرسي ببنها وحتى حديقة صقلية، وذلك بمشاركة محافظ القليوبية وأعضاء الرقابة الإدارية والقيادات التنفيذية وقيادات الشباب والرياضة بالمحافظة.
وعقد الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة في القليوبيه عده اجتماعات مع اللجنة المنظمه للمارثون للاستعداد لانطلاقه بالشكل الذي يليق بمحافظة القليوبية .
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