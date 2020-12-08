«صناعة الهوية الإلكترونية على السوشيال ميديا».. ورشة عمل للإعلاميين السودانيين

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
التقى محمد إسماعيل عمر المدرب الإعلامي والمتخصص في العلاقات العامة والسوشيال ميديا، وفدًا من الإعلاميين السودانيين في ورشة عمل عن صناعة الهوية الإلكترونية في السوشيال ميديا، ضمن الدورة التدريبية الخاصة بالإعلاميين الأفارقة التي ينظمها مركز تدريب الإعلاميين الأفارقة التابع لوزارة الدولة للإعلام، بالتعاون مع وزارة الخارجية المصرية.
تناولت الورشة كيفية التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والنجاح في الانتشار على السوشيال ميديا، عبر التعرف على مواقع التواصل الاجتماعي وأهميتها في العام الحالي 2020، شارحا بالتفصيل وسائل التواصل الاجتماعي الأكثر انتشارا وأهميتها وكيفية التعامل معها، وطرق تحسين الملف الشخصي عبر تلك الوسائل.
كما تطرق إلى كيفية التعامل مع الصور في السوشيال ميديا، مقدمًا نماذج لأهم التطبيقات التي تستخدم لمعالجة الصورة وتطبيقات لمونتاج الفيديوهات على اليوتيوب.
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