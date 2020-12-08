شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا لا تستقيل الحكومة بعد انتخابات مجلس النواب؟ خبير دستوري يجيب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال صلاح فوزي، الفقيه الدستوري، إنه لا يوجد نص دستوري يلزم الحكومة بتقديم استقالتها مع بداية كل فصل تشريعي لمجلس النواب.

وقال في تصريحاته التليفزيونية لبرنامج «الحكاية»، مع عمرو أديب، إنه لا يوجد نص في أي مادة من مواد الدستور يقضي بوجب إستقالة الحكومة مع بداية فصل تشريعي جديد، ولا يوجد نص يلزم الحكومة بأن تقترع على الثقة بالنسبة لها.

وتابع فوزي هناك ثلاث حالات فقط هي التي لا تقوم فيها الحكومة بأي مهمة من مهامها الخاصة بها، تتمثل في:

أن يتم إقالتها من قبل رئيس الجمهورية وهذا الأمر يحتاج موافقة البرلمان.

أن الحكومة تستقيل بأن يقدم رئيس الوزراء الاستقالة وهنا الامر متروك لرئيس الجمهورية إما أن يقبل أو يرفض الأمر.

أن يتم سحب الثقة من الحكومة وهذا يتم من خلال البرلمان الذي يتطلب استجواب رئيس الوزراء .

ولفت إلى أن المبرر لعدم تقديم الحكومة استقالتها عند بداية الفصل التشريعي، هي أنها حصلت على ثقة البرلمان السابق، وبالتالي فهي تحتاج فقط إلى تجديد الثقة، إلا أنه أمر غير ملزم أيضا ولم ينص عليه الدستور.

كان في وقت سابق، أكد الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أنه ليس من الضروري استقالة الحكومة عند انعقاد مجلس النواب، مضيفا أن استقالة الحكومة عند انعقاد برلمان جديدا غير مرتبطة ببداية الفصل التشريعي.

كانت قد فتحت لجان الاقتراع أبوابها أمام الناخبين، منذ التاسعة صباحا، على مدار اليوم وأمس، ضمن جولة الإعادة للمرحلة الثانية وذلك في 13 محافظة، على أن تغلق في تمام التاسعة مساء، ويتخللها ساعة راحة من الثالثلة حتى الرابعة عصرا.

وتجرى جولة الإعادة في محافظات المرحلة الثانية وهى: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء، يومي الإثنين والثلاثاء على أن تعلن النتيجة النهائية يوم 14 ديسمبر.

ويتنافس في إعادة المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2020؛ 200 مرشح للفوز بـ100 مقعد بالبرلمان في 52 دائرة انتخابية بـ13 محافظة.