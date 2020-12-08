شكرا لقرائتكم خبر عن قافلة إرشادية لـ«زراعة الاسكندرية» لبحث مشاكل محصول بنجر السكر (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظم مجلس الإعلام الريفي فى مديرية الزراعة واستصلاح الاراضى بالاسكندرية، قافلة ارشادية الثلاثاء، لمناقشة مشاكل المحاصيل الشتوية وخاصة بنجر السكر، وتوصيل أحدث الخبرات الزراعية للمزارعين في قرى محافظة الإسكندرية.

وقال المهندس طارق زكي صالح، وكيل وزارة الزراعة فى الاسكندرية، رئيس هيئة مكتب الإعلام الريفي، أن القافلة ناقشت معوقات المحاصيل الشتوية، مشددا على ضرورة نقل الخبرات العلمية الزراعية للمزارعين، لافتا الى ان المجلس يواصل تنفيذ قوافل توعوية للمزارعين فى جميع أنحاء المحافظة للرد على استفسارات المزارعين بهدف الوصول الى إنتاجية جيدة.

وأشار الى أن القافلة شملت محاضرة هامة للدكتوره ثناء حمد عبد السلام،رئيس بحوث بمعهد المحاصيل الحقلية ورئيس الفريق العلمي للحملة القومية للنهوض بمحصول القمح بمحافظة الإسكندرية، تناولت فيها العمليات الزراعية المتعلقة بمحصول القمح بدءاً من اختيار الصنف المناسب وتجهيز الأرض للزراعة انتهاءً بحصاد القمح وضرورة عدم التأخير في الحصاد مروراً لجميع المراحل الهامة في محصول القمح.

وعن محصول بنجر السكر ، تحدث الدكتور العربي سالم رمضان، باحث أول بمعهد بحوث المحاصيل السكرية، مدير محطة بحوث المحاصيل السكرية بالإسكندرية، عن أهم المشكلات التي تواجه محصول بنجر السكر وطرق حلها وتفاديها وكذلك الأخطاء التي يقع فيها المزارعين والتي تؤثر على كمية وجودة محصول بنجر السكر.

قافلة إرشادية لـ"زراعة الاسكندرية" لبحث مشاكل محصول بنجر السكر (صور)

قافلة إرشادية لـ"زراعة الاسكندرية" لبحث مشاكل محصول بنجر السكر (صور)

قافلة إرشادية لـ"زراعة الاسكندرية" لبحث مشاكل محصول بنجر السكر (صور)

قافلة إرشادية لـ"زراعة الاسكندرية" لبحث مشاكل محصول بنجر السكر (صور)

قافلة إرشادية لـ"زراعة الاسكندرية" لبحث مشاكل محصول بنجر السكر (صور)