شكرا لقرائتكم خبر عن تحويل 11.5 مليون جنيه مستحقات 371 عاملاً مصريا غادروا الأردن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، أنَّ مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمان- الأردن، استطاع بالمتابعة اللحظية والجهود المبذولة والمقابلات مع المسئولين بمؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن، واستكمالًا لما تمّ تحويله سابقًا، تمّ تحويل مستحقات 371 عاملًا مصريًا لدى المؤسسة غادروا عمان نهائيا على رحلات الطيران الاستثنائية لظروف جائحة كورونا.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة، إن الوزير تلقى تقريرًا بذلك عبر الملحق العمالي طلعت السيد رئيس مكتب التمثيل العمالى بالأردن، أشار فيه إلى أن المستحقات بلغت 733 ألفاً و522 دولاراً، أي ما يعادل 11 مليوناً و508 آلاف و964 جنيها مصريا تقريبا، وذلك قيمة القائمة القائمة السادسة عشر، ويتواصل المكتب تباعًا مع الشركة المتخصصة وتحويل باقي المستحقات للعمالة التي تقوم بالمغادرة، تحت رعاية سفير مصر بالأردن شريف كامل.

وناشد الملحق العمالي طلعت السيد، جميع المواطنين الذين لهم مستحقات لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مراجعة الأسماء على موقع وزارة القوى العاملة www.manpower.gov.eg كذلك المنشورة على صفحة «الفيس بوك» الخاصة بالسفارة المصرية بالأردن، وذلك للاستعلام عن الأسماء، وفي حال إذا كان الاسم موجودأً، على المستفيد سرعة التوجه إلى أقرب فرع لبنك القاهرة لصرف المستحقات فورا، وسوف ينسق ويجهز المكتب لإرسال باقي الدفعات لمستحقيها تباعًا فور تدقيقها حفاظا على حقوق المواطنين المستحقين لهذه الدفعات.

وفيما يلي أسماء المستحقين:

تحويل 11.5 مليون جنيه مستحقات 371 عاملا مصريا غادروا الأردن

تحويل 11.5 مليون جنيه مستحقات 371 عاملا مصريا غادروا الأردن

تحويل 11.5 مليون جنيه مستحقات 371 عاملا مصريا غادروا الأردن

تحويل 11.5 مليون جنيه مستحقات 371 عاملا مصريا غادروا الأردن

تحويل 11.5 مليون جنيه مستحقات 371 عاملا مصريا غادروا الأردن

تحويل 11.5 مليون جنيه مستحقات 371 عاملا مصريا غادروا الأردن

تحويل 11.5 مليون جنيه مستحقات 371 عاملا مصريا غادروا الأردن