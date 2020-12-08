شكرا لقرائتكم خبر عن مباحثات مصرية سويدية حول الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقدت السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، اليوم، اجتماعًا (عن بعد) مع بير أندرسون، السفير المكلف بملف مكافحة الاتجار بالبشر بالسويد، وبمشاركة يان تسليف، سفير السويد بالقاهرة، وكذا ممثلون عن هيئة المساواة بين الجنسين السويدية، وعدد من ممثلي المنظمات الحكومية السويدية التي توفر الحماية والمساعدة لضحايا الاتجار بالبشر.

استعرض الجانب المصري والسويدي خلال اللقاء التجارب الوطنية في مكافحة ومنع جرائم الاتجار بالبشر خاصة ما يتعلق بتوفير الحماية والمساعدة وكذا الاستقبال في دور الإيواء لضحايا الاتجار بالبشر، وسبل التعاون المشترك بين البلدين في هذه المجالات