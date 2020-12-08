شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «كهرباء مصر العليا» يطالب بتشيط لجان التحصيل ومراجعة العدادات بمحافظة سوهاج والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أكد المهندس سامي عرفه أبو وردة رئيس شركه مصر العليا لتوزيع الكهرباء، على تنشيط لجان التحصيل و مراجعه العدادات العاطله و المغلقة و التأكد علي الطبيعه منها والتواصل المستمر مع المواطنين و العمل علي تذليل اي مشاكل او معوقات قد تواجههم في محافظة سوهاج
وقام أبو وردة بجولة مفاجاة بهندسه كهرباء المراغه التابعه لقطاع توزيع سوهاج و فوجئ العاملين والمواطنين بوجود رئيس مجلس الإدارة في تمام الساعه الثامنه صباحا بمقر الهندسه و تقابل مع جمهور المشتركين المتواجدين و بحث معهم مدي رضائهم عن الخدمات المقدمة لهم بجميع الأنشطة سواء الفنية أو التجارية و عبر جمهور المواطنين المتواجدين بالهندسه عن امتنانهم لجميع العاملين لحسن المعامله معهم كما تفقد موزع المراغه و اطمئن علي الجهود الكهربائية والأحمال بالموزع
ومنح أبو وردة فني لوحه توزيع طهطا عمرو السيد عبد الرحيم مكافئه ماليه و شهاده تقدير تقديرا له من اجتهاد الفني في تأديه عمله و الحفاظ علي نظافه اللوحه.
و استأنف جولاته بزيارة هندسه كهرباء مدينه طهطا و راجع سجل طلبات المشتركين علي المنصه الالكترونيه لتحويل الممارسات الي عدادات كوديه و اتاكد سيادته من مراجعه الطلبات و كذلك تنفيذ المعاينات
و انهي المهندس رئيس الشركة زيارته لمحافظه سوهاج بالتاكيد علي قيادات القطاع بحسن معامله الجمهور و تقديم خدمه جيده طبقا لاعلي معايير الجوده مع التشديد عليهم بضوره استمرار العمل بلجان تنشيط التحصيل و تغير العدادات العاطله و مراجعه العدادات مسبقه الدفع و الشحنات الخاصه بها
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