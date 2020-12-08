شكرا لقرائتكم خبر عن القبض علي أنصار مرشحين بعد تشاجرهم وتبادل السباب أمام لجنة القناة في السويس والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
ألقت قوات الامن القبض على عدد من أنصار مرشحين في جولة الإعادة بدائرة السويس عقب تشاجرهم أمام لجنة مدرسة القناة الابتدائية المشتركة داخل حرم المقر الانتخابي.
كان مدير أمن السويس تلقى إخطارا من شرطة النجدة يفيد حدوث مشاجرة بين مؤيدين وأنصار للمرشحين بسبب محاولة كل طرف استفزاز الاخر.
وأفادت التحريات أن محاولة الاستفزاز امتدت إلى تبادل السباب فيما بينهم، والتراشق بالألفاظ ثم تشاجر بالأيدي ما أدى إلى إصابة احد المشاركين.
وحاولت قوة تأمين المقر الانتخابي السيطرة على الموقف وتهدئة الأجواء بصرفهم بعيدا عن حرم اللجنة، إلا أن أطراف المشاجرة تمادوا في تبادل السب مرة أخرى فجرى القبض عليهم.
وتجرى جولة الإعادة في دائرة السويس على مقعدين يتنافس عليهما 4 مرشحين بينهم مرشح مستقل و3 حزبيين.
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