شكرا لقرائتكم خبر عن حملة موسعة لمتابعة منظومة النظافة في مصيف بلطيم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تابع العميد هانى محمد عبدالقوى، رئيس مدينة مصيف بلطيم، اليوم، سير العمل بمنظومة النظافة. وشدد على استمرار أعمال النظافة وحملات النظافة المكثفة بجميع مناطق وشوارع المدينة المختلفة للقضاء على التراكمات ورفع الرمال والاتربة وقص الأشجار وتهذيب النخيل وازالة الحشائش الضارة من على جانبى الطريق وبين العمارات السكنية ونظافة الجزيرة الوسطى بجميع مناطق المدينة المختلفة بالإضافة إلى إزالة المتولد اليومى من القمامة والتراكمات أولاً بأول ورفع كفاءة الطرق الرئيسية والفرعية ونظافتها بالمدينة من خلال فرق العمل بجهاز النظافة ومتابعة العمل بالاضافة إلى صيانة بالوعات وصفايات المطر وإزالة ورفع المعوقات لتسهيل عملية التصريف في حالة سقوط الأمطار وصيانة كشافات الانارة بصفة دورية،

بالمتابعة المستمرة من نواب رئيس مدينة مصيف بلطيم والوصول إلى أعلى معدلات النظافة واكد بإستمرار حملات النظافة والتجميل اليومية على ضرورة السعي دائماً لتقديم الأفضل والأفضل لخدمة المواطنين والارتقاء لرفع مستوي النظافة بالمدينة والظهور بالمظهر اللائق بالمصيف كمدينة سياحية . الوضع في مصر

اصابات 118,847

تعافي 103,703

وفيات 6,790

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