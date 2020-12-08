شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: الإخوان أهدروا المال العام والأرقام تفضحهم وتكشف أكاذيبهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت وزارة الأوقاف بيانا لها اليوم أوضحت فيه عدد من المغالطات التى تسوقها جماعة الإخوان خلال عام إدارتها للأوقافحيث ردت الوزارة على الجماعة بعدد من الحقائق والأرقام.

وقالت الوزارة إن إجمالى إيرادات هيئة الأوقاف فى العام الأسود لحكم الجماعة الإرهابية بلغ 503 ملايين جنيه فى حين بلغت إيراداتها فى العام المالى 2019/2020 مليار وخمسمائة وأربعين مليون جنيه أى بزيادة قدرها مليار وسبعة وثلاثين مليون جنيه.

وأضافت وزارة الأوقاف، أن إجمالى إيرادات صناديق النذور فى عام الإخوان الأسود بلغ 9 ملايين جنيه فى حين تجاوزت هذه الإيرادات 30 مليون جنيه فى العام المالى 2018-2019، كما بلغت إيرادات اللجنة العليا للخدمات ومجالس الإدارات فى العام الأسود لحكم الجماعة 10 ملايين جنيه فى حين زادت فى العام المالى 2018-2019م عن 50 مليون جنيه .

وأوضحت وزارة الأوقاف أن إجمالى إيرادات المراكز الطبية فى عام الإخوان الأسود بلغ نحو (218) ألفًا فى حين بلغت فى العام المالى 2018-2019م نحو 10 ملايين جنيه .

وقالت الوزارة، إن قيادات الجماعة الإرهابية يدعون أن من وجوه الفساد فى الأوقاف تعيين العمالة بغير طريق الإعلان ، قائلة:"إن ضم العمالة للوزارة بدون تعيين كان هو النظام المعمول به فى العام الأسود للإخوان ولم يحركوا ساكنًا تجاهه ، بل عينوا فى هذا العام الأهل والعشير ، وهو ما ألغاه وزير الأوقاف الحالى فى عام 2014 بالقرار الوزارى رقم (152) لسنة 2014م بقصر التعيين فى جميع مفاصل الوزارة على طريق الإعلان ، ولم يعد هناك أى تعيين بغير الإعلان الرسمى .