شكرا لقرائتكم خبر عن 6 قطارات مكيفة جديدة للخط الثانى للمترو تصل نهاية العام المقبل.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت مصادر مسئولة بوزارة النقل أنه تم التعاقد مع إحدى الشركات الكورية لتصنيع وتوريد 6 قطارات مكيفة جديدة لصالح الخط الثانى للمترو (المنيب – شبرا) بتمويل من البنك الأوربي لإعادة الاعمار والتنمية في صورة قرض ميسر، حيث متوقع توافد توريدها نهاية العام المقبل، في إطار تحديث أسطول قطارات الخط الثانى.

وتنفذ الهيئة القومية للأنفاق خطة متكاملة لإحلال وتجديد الخطين الأول والثانى للمحافظة على سلامتهم لتحسين الخدمة المقدمة، وتشمل هذه الخطة تحديث كامل للبنية الأساسية للخط الأول وتحديث كافة القطارات العاملة بهما منذ بداية تشغيلهما، على أن يتم شراء عدد 32 قطارا مكيفا جديدا وإعادة تأهيل 23 قطار لصالح الخط الأول للمترو (المرج - حلوان) بتكلفة تقديرية تصل إلى 650 مليون يورو.

وينقل الخط الثانى للمترو حوالى 1.76 مليون راكب يومياً، وتهدف هذه القطارات إلى توفير الراحة لمستخدمى المترو، واستيعاب الزيادة المطردة والغير متوقعة فى أعداد ركاب الخط الثاني، بالإضافة إلى تحديث أسطول القطارات العاملة على الخط، خاصة أنه يتبادل الخدمة مع الخطين الأول والثالث لمترو الأنفاق.