شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى يناقش التحول الرقمى لخدمة إدارة الموارد المائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتمع الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، مع الدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط بالوزارة، والدكتور أيمن السيد، رئيس قطاع شئون الرصد والاتصالات والمعلومات، لمناقشة خطط الوزارة فى أعمال التحول الرقمى لخدمة ادارة الموارد المائية وترشيد استخدامها وخطة التوسع فى نظم الرصد والمراقبة بهدف ترقية الاداء وضمان توفير البيانات الدقيقة والمستمرة لمتخذى القرار للحفاظ على الموارد المائية وحسن استغلالها.

وأوضحت الوزارة أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لقطاع التخطيط قام بإنشاء مجموعة من التطبيقات التى تخدم قطاعات الوزارة المختلفة بالصورة التى تمكن متخذى القرار من الوصول للمعلومات بدقة وسهولة.

وتشتمل هذه التطبيقات على منظومة لمتابعة عقود مشروعات الخطة الإستثمارية بما يُسهل عملية اعداد التقارير الفنية التي توضح المبالغ المنصرفة ونسب التنفيذ، كما تشتمل على منظومة لمتابعة أعمال تشغيل وصيانة وعمرات المحطات وقطع الغيار اللازمة لها، ومنظومة لإدارة المخازن التابعة لجهات الوزارة المختلفة، ومنظومة لمتابعة أعمال صيانة السيارات وقطع الغيار اللازمة لها.

ووجه عبد العاطى بضرورة تطوير هذه التطبيقات وتحديث البيانات اللازمة لها بما يسمح بتفعيل هذه المنظومات والاستفادة منها على الوجه الأمثل.