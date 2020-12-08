شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة القاهرة يؤكد إصدار الميثاق الأخلاقى لأعضاء هئية التدريس قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إعداد الجامعة الميثاق الاخلاقى لأعضاء هيئة التدريس بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية، موضحاً الأخلاقيات ليس مواعظ ولا إنشاء ومسألة بالغة الأهمية لأنها تحكم التعامل فيما بين بعضا البعض، مؤكدا أنه سيتم إصدارها للنور قريبا.

وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى أن الجامعة كانت سباقة فى إعداد الميثاق الاخلاقى للطلاب، وتم اعتماده فى المجلس الأعلى للجامعات وتعميمه على مستوى الجامعات الحكومية.

جاء ذلك خلال كلمة الخشت في ندوة "التوعية المؤسسية بمخاطر الفساد" التي نظمتها جامعة القاهرة، بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة الفساد، وفي إطار الموسم الثقافي لجامعة القاهرة، مع تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية التي تضمن أمن وسلامة منتسبي الجامعة في ظل جائحة فيروس كورونا.