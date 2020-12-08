شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة إماراتية: زيارة الرئيس السيسي لباريس تؤكد دور مصر المحورى في المنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت صحيفة الخليج الإماراتية إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلي باريس تؤكد دور مصر المحورى في قضايا المنطقة، حيث أنها تسلك سياسة مسئولة وترسخ أسس السلام. وأضافت الصحيفة - في افتتاحيتها التي جاءت تحت عنوان ( رسائل ماكرون والسيسي) -"أن زيارة السيسي إلى باريس تشرّف فرنسا وتعزز الاستقرار في الشرق الأوسط"، موضحة أن تصريحات ماكرون والسيسي وجهت رسائل عديدة، الجامع بينها الحرص على تعزيز التعاون والتنسيق ضمن رؤية عربية - أوروبية مشتركة لمجابهة التحديات المشتركة والعمل بإخلاص على حل المشكلات.

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