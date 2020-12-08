شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يتفقد نفق الزعفران لاستكمال محور روكسى رمسيس.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة أعمال تطوير نفق الزعفران والمنطقة المحيطة به والتى تشمل معالجة المياه داخل النفق ورفع الإشغالات المخالفة لاستكمال المحور المرورى القادم من روكسى حتى رمسيس، كما تفقد أعمال رفع كفاءة المنطقة المحيطة والتى تتم بالتعاون مع جهاز الخدمة الوطنية.

وشهدت محافظة القاهرة الفترة الأخيرة طفرة في الطرق حيث تم افتتاح عدد من المحاور المرورية الجديدة في وقت قليل جدا، لتحل أزمة الازدحامات المرورية في وقت قياسى، ومن بين هذه المحاور محور روكسى رمسيس الجديد والذى تم إنشاؤه في أقل من 3 أشهر ليختصر الطرق في 5 دقائق فقط من إشارة روكسى بمصر الجديدة حتى ميدان رمسيس، واستغلت محافظة القاهرة شريط الترام القديم في إنشاء محور مرورى يخفف الضغط على الطرق المؤدية لميدان رمسيس ومن بينها الخليفة المأمون لحل أزمة التكدس أمام جامعة عين شمس ومنطقة غمرة، بالإضافة إلى إزالة 24 منزل وتعويض السكان بوحدات بديلة بمدينة بدر.

ويبدأ المحور الجديد من إشارة روكسى حيث يظهر لقائد السيارة اتجاهين منهم اتجاه يمين هو محور روكسى رمسيس والاتجاه شمالا وهو طريق الخليفة المأمون، وقبل كوبرى القبة يظهر مدخل يمين يتم الدخول به واستكمال الطريق حتى نهايته لتخرج عند طلعة كوبرى أكتوبر الموجود عند غمرة ويتم استكمال الطريق لرمسيس في الجزء المشترك والذى تم توسعته بمكان شريط الترام والذى ساهم في تخفيف الزحام في تلك المنطقة من غمرة لرمسيس.

وخلال إنشاء المحور تم حصر وإزالة 24 عقار بها 50 أسرة و27 محلا، وكذلك سوق الزعفران، وتم تسكين السكان بشقق بديلة بمنطقة بدر، والطريق يجعلك تتجنب الكثير من الأجزاء التى تعانى من الاختناق المروري الدائم وخاصة فى أوقات الذروة ومن هذه الأجزاء الطريق أمام جامعة عين شمس وميدان العباسية ومحطة الدمرداش واختناقات ما قبل كوبرى غمرة، ويعتبر الطريق موازيا لطريق الخليفة المأمون بدون تقاطعات.