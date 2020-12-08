شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: القوافل العلاجية قدمت الخدمة الطبية لـ 138 ألف مواطن بالمجان خلال شهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، تقديم الخدمة الطبية والعلاج بالمجان لـ138 ألفاً و447 مواطناً من خلال 132 قافلة طبية تم تنفيذها على مستوى الجمهورية خلال شهر نوفمبر الماضى.

تأتي تلك القوافل ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة"، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن القوافل تم تنفيذها بمشاركة 1063 عيادة، مشيراً إلى أنه تم إجراء 21 ألفاً و179 تحليل دم وطفيليات وأشعة، وعقد 31 ألفاً و70 ندوة تثقيف صحي لرفع الوعي الصحي لدى المواطنين، لافتاً إلى أنه تم تحويل 1529 حالة إلى المستشفيات لإجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات من المجالس الطبية للعلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي.

من جانبها قالت الدكتورة وفاء الصادق، المدير العام للقوافل الطبية بالوزارة، إن هذه القوافل تهدف إلى توفير المشقة على كبار السن والأطفال وذوى الاحتياجات الخاصة في تلقي الخدمات الطبية، حيث تم الكشف الطبي على 14 ألفاً و335 مواطناً بمحافظة أسوان، و5 آلاف و822 مواطناً بأسيوط، و7 آلاف و300 مواطن بالإسكندرية، و1768 مواطناً بالإسماعيلية، و1304 مواطنين بالأقصر، و1694 مواطناً بالبحر الأحمر، و12 ألفاً و477 مواطناً بالبحيرة، و11 ألفاً و42 مواطناً بالجيزة، و7 آلاف و128 مواطناً بالدقهلية، و1140 مواطناً بالسويس، و5 آلاف و320 مواطناً بالشرقية، و713 مواطناً بالغربية.

وأضافت "الصادق" أنه تم تقديم الخدمة أيضاً لـ5 آلاف و372 مواطناً بالفيوم، و11 ألفاً و494 مواطناً بالقاهرة، و5 آلاف و309 مواطنين بالقليوبية، و4 آلاف و926 مواطناً بالمنوفية، و6 آلاف و260 مواطناً بالمنيا، و3 آلاف و449 مواطناً بالوادي الجديد، و5 آلاف و332 مواطناً ببني سويف، و954 مواطناً بجنوب سيناء، و7 آلاف و958 مواطناً بدمياط، و5 آلاف و589 مواطناً بسوهاج، و3 آلاف و911 مواطناً بقنا، و5 آلاف و671 مواطناً بكفر الشيخ، وأخيراً تم الكشف الطبي على 2179 مواطناً بمطروح.