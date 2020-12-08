شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة ماجستير فى إعلام القاهرة تضع مقترحات لتطوير صحافة الفيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ناقشت الباحثة آيات نبيل عبد العاطى، رسالة الماجستير فى قسم الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة، كانت تحت عنوان: "العوامل المؤثرة على القائم بالاتصال فى صحافة الفيديو.. دراسة ميدانية على الصحف الإلكترونية المصرية".

وتناولت الرسالة رصد أبرز العوامل الاجتماعية والتكنولوجية والقانونية والتنظيمية المؤثرة على القائم بالاتصال فى صحافة الفيديو فى مصر، وأهم المشكلات التى تواجهه، والمعايير التى تحكم طبيعة عملهه، واستندت الدراسة على منهج المسح، وتم تطبيق الدراسة الميدانية على عينة عمدية قوامها 100 مفردة للقائم بالاتصال فى صحافة الفيديو فى كل من "الخليج 365، والأهرام، أخبار اليوم، الوفد، المصرى اليوم، البوابة نيوز، الدستور، بوابة فيتو، مبتدأ، الوطن، صدى البلد".

وتوصلت الدراسة إلى أن المناخ السياسى يعتبر من أبرز العوامل السياسية التى تؤثر على الأداء الصحفى لصحفيى الفيديو،واقترحت الباحثة عدة توصيات أبرزها: ضرورة تنظيم المؤسسات الصحفية دورات تدريبية لصحفيى الفيديو تساهم فى تطوير قدراتهم الإبداعية، وتساعدهم على استغلال كل ما هو جديد بالتكنولوجيا، وضرورة توفير أحدث أساليب التكنولوجيا التى يحتاجها صحفيى الفيديو سواء فى التصوير أو غيره، وضرورة إطلاعهم على تجارب الصحف الأخرى وخصوصًا الأجنبية والاستفادة منها فى تنمية قدراتهم وتطوير مهاراتهم.

وقد تكونت لجنة الإشراف والمناقشة من كل من الدكتور شريف درويش اللبان أستاذ ورئيس قسم الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة مشرفًا ورئيسًا، والدكتور عبد العزيز السيد، أستاذ الصحافة وعميد كلية الإعلام بجامعة بنى سويف مناقشًا، والدكتور سعيد الغريب النجار الأستاذ بقسم الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة مناقشًا.