شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المهندسين تستعد لإطلاق تطبيق موبايل لتقديم الخدمات الطبية إلكترونيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد نقابة المهندسين، برئاسة المهندس هانى ضاحى النقيب العام للمهندسين، لإطلاق تطبيق "نقابة المهندسين - نقابتى" للموبايل، ضمن خطوات النقابة لبدء المنظومة الطبية الذكية لإتاحة كافة الخدمات الخاصة بمشروع العلاج لأعضاء نقابة المهندسين وأسرهم، ومن المقرر أن يتم إتاحته لكافة المهندسين قبل فتح باب الاشتراك بمشروع الرعاية الصحية للنقابة إلكترونيا، المقرر له صباح السبت 12 ديسمبر 2020.

ويُمكن التطبيق المهندسين من الاشتراك فى مشروع الرعاية الصحية لأول مرة، وتجديد الاشتراك وإضافة التابعين لهم، بالإضافة إلى الإطلاع على الشبكة الطبية والوصول إلى مقدمى تلك الخدمة عن طريق البحث بالمنطقة أو التخصص أو نوع مقدم الخدمة، وكذلك إرسال طلب موافقة لخدمة طبية والحصول على الرد سواء بالقبول أو الرفض فى خلال 4 ساعات من تقديم الطلب، كما يمكن للمهندس من خلال هذه الخدمة من تقديم شكوى أو مقترح أو استعلام بخصوص خدمة الرعاية الصحية، وللحصول على أى خدمة من خدمات النقابة العلاجية يُشترط إدخال المهندس لرقم عضويته.

وكانت قد قالت النقابة العامة للمهندسين، إنه نظرا لاستعداد مشروع الرعاية الصحية للتحول الرقمى فى تلقى اشتراكات المنظومة الطبية الذكية لعام 2021 للمهندسين وأسرهم، وإنهاء الإجراءات الخاصة بالاشتراكات "أونلاين"، دون الحاجة للتواجد بالنقابة، سيتم فتح باب الاشتراك فى المشروع يوم السبت الموافق 12 ديسمبر 2020.