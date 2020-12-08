شكرا لقرائتكم خبر عن "القومى لحقوق الإنسان" يعقد ندوة مكافحة جائحة كورونا الخميس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن جائحة كوفيد 19 تستوجب تضافر الجهود وتوحيد القوى لتجاوز الموجة الثانية من هذه الأزمة العالمية، وتفادي السيناريوهات الخطيرة لها، وذلك باستباق آثار هذا الوباء والحد من تداعياته على صحة المواطن وعلى المجتمع ككل عبر شراكة كل الأطراف خاصة منظمات المجتمع المدني.

جاء ذلك بمناسبة عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان ندوة "مكافحة جائحة كوفيد 19 بين دور الدولة والمجتمع المدني"، يوم الخميس المقبل.

يشارك في الندوة ممثل منظمة الصحة العالمية ووزارات الصحة والتضامن الاجتماعي والتربية والتعليم وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ ونقابة الأطباء وممثلي منظمات المجتمع المدني وعدد من الشخصيات العامة المعنية بقضايا الصحة.