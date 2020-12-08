شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تنفذ حملات نظافة بـ11 منطقة وترفع سيارات متهالكة بشوارع العمرانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت محافظة الجيزة أنه تنفيذاً لتوجيهات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، لـ شفيق جلال، رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة، بشأن رفع كفاءة النظافة، والحدائق بنطاق أحياء الجيزة، تم تنظيم عدة حملات نظافة أسفرت عن رفع مستوى الخدمة بداية تنفيذ تصميم شعار محافظة الجيزة بمثلثة رقم 5 بميدان الرماية بنطاق حى الهرم، بالإضافة إلى أعمال قص وتهذيب الأشجار بشارع الشمس من شارع الهرم بنطاق حى الهرم .

كما تم تنفيذ أعمال رفع النخيل، وقص وتهذيب الأشجار من شارع الهرم بنطاق حي الهرم، و أعمال النظافة والتجريد وتفريغ الصناديق بطريق الصعيد ، شارع البحر الأعظم، ميدان المنيب، بنطاق حي جنوب الجيزة، وأعمال النظافة والتجريد تفرعات شارع جابر بن حيان شملت شوارع "السبكى، مصطفى مكاوى، الشاطورى" من جابر بن حيان، بنطاق حي الدقي، وأعمال فرد النجيلة سابقة التجهيز، وزراعة النباتات والزهور بالجزيرة الوسطى بشارع جزيرة العرب، بنطاق حي العجوزة .

وفى السياق نفذت أجهزة حى العمرانية أعمال صيانة لأعمدة الإنارة بشارع السلام من ترعة الزمر، وعزل وتأمين كابل كهرباء بشارع مترو ساقية مكي و كنس وتجريد ورفع ناتج التجريد بشارع مترو ساقية مكى، ورفع سيارات متهالكة بدون لوحات من محيط محطة مترو ساقية مكى، تحت إشراف محمد نور الدين رئيس حى العمرانية .























