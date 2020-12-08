شكرا لقرائتكم خبر عن مكافأة استثنائية للأطقم الطبية بمستشفيات أبو النمرس والحوامدية.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على تقديم الدعم الكامل للقطاع الصحى للارتقاء بمستوى وجودة خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين مؤكدا على المتابعة الدورية لانتظام العمل بالمستشفيات والمراكز الصحية.

وذكر بيان للمحافظة اليوم، أن تصريحات المحافظ جاءت خلال زيارته لمستشفيات أبو النمرس والحوامدية العام للوقوف على الرعاية الطبية المقدمة للمرضى والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات وتواجد الأطقم الطبية، حيث شملت الجولة التفقدية داخل المستشفيات الرعاية المركزة ومبنى الطوارئ ووحدة الـpcr والحضانات والتعقيم المركزى والأشعة ووحدة المعامل المركزية والصيدلية، مؤكداً على ضرورة استقبال كافة المرضى، وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم والتخفيف عليهم .

وتابع المحافظ انتظام العمل بالعيادات الخارجية بمستشفى الحوامدية موجها مدير مديرية الشئون الصحية بتخصيص إدارة بكل مستشفى لتلقى طلبات إجراء العمليات والعلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحى للتسهيل على المواطنين .

واستمع راشد، إلى المرضى للاطمئنان على تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم، والتعرف على أبرز المعوقات التى تواجههم لحلها، موجها باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، وعدم السماح بدخول المواطنين المنشآت والمرافق بدون ارتداء الكمامة حفاظا على السلامة العامة.

كما حرص راشد على متابعة انتظام العمل داخل إحدى مبانى مستشفى الحوامدية العام والذى تم تخصيصه لعزل الحالات المصابة بفيروس كورونا حيث تفقد المحافظ أقسام العناية المركزة ومعمل تحليل المساحات واطمئن من الأطقم الطبية على توافر الأدوية المستخدمة فى بروتوكول العلاج وتوافر الكمامات بالإضافة إلى الوضع الصحى للحالات المصابة.

وقرر راشد صرف مكافأة استثنائية للأطقم الطبية بمستشفى الحوامدية العام لإجادتهم فى العمل.

رافق المحافظ خلال الجولة إبراهيم الشهابى نائب المحافظ والدكتور محمد منصور مدير مديرية الشئون الصحية ورؤساء مراكز ومدن أبو النمرس والحوامدية.