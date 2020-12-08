شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول بوزارة الزراعة يؤكد سعى مصر لإنتاج ما يزيد عن 10 ملايين طن من القمح والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال علاء خليل مدير معهد المحاصيل الحقلية بوزارة الزراعة لرويترز اليوم الثلاثاء إن مصر، أكبر مستورد للقمح في العالم، تسعى لإنتاج ما يزيد عن عشرة ملايين طن من القمح المحلي في الموسم الحالي.
وبلغ الإنتاج في العام الماضي 9.5 مليون طن.
وتشتري هيئة السلع التموينية عادة ما يزيد عن ثلاثة ملايين طن من الإنتاج لبرنامج الدعم المحلي الضخم.
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