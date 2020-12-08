4 فبراير.. الحكم على متهم بـ"غرفة عمليات رابعة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي: حجزت محكمة جنايات القاهرة، الحكم على متهم بقضية "غرفة عمليات رابعة" لجلسة 4 فبراير المقبل. صدر القرار برئاسة المستشار معتز خفاجي وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار والدكتور خالد الزناتي وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد. كانت النيابة وجهت للمتهم الاشتراك مع آخرين فى "إعداد غرفة عمليات" لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى في البلاد عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة"، والتخطيط لحرق الممتلكات العامة والكنائس.

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