وزيرا "الإسكان" و"التنمية المحلية" ونقيب المهندسين يبحثون منظومة إصدار تراخيص البناء

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):

بحث الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزير التنمية المحلية محمود شعراوي، والنقيب العام للمهندسين المهندس هاني ضاحي، منظومة إصدار تراخيص البناء، والإجراءات اللازمة لاستصدار تراخيص البناء، ودور نقابة المهندسين في تلك المنظومة، وذلك في إطار تنفيذ الاشتراطات التخطيطية والبنائية التي سيتم اعتمادها على مستوى مدن الجمهورية، من أجل ضبط وحوكمة العمران.

وقال الدكتور عاصم الجزار، في بيان لوزارة الإسكان اليوم الثلاثاء، "إننا الآن في مرحلة انتقالية تستمر لمدة 6 أشهر لحين حوكمة منظومة استصدار تراخيص البناء، ووضع الإطار الفني والقانوني الجديد لمنظومة رقمية متكاملة، مشيرا إلى أن هناك فرصة ذهبية لضبط وحوكمة العمران، وتحقيق الهدف القومي الأول لمصر، وهو مضاعفة مساحة المعمور المصري.

وأضاف أنه تم خلال الاجتماع، مناقشة مراحل استصدار تراخيص البناء، بما يضمن تنفيذ الاشتراطات التخطيطية والبنائية التي سيتم اعتمادها على مستوى مدن الجمهورية، ودور كليات الهندسة بالجامعات المصرية، ونقابة المهندسين، والإدارات المحلية، والجهات الرقابية في استصدار تراخيص البناء، لتسهيل إجراءات استصدار التراخيص للمواطنين، وتنظيم العمران المصري.

وأوضح وزير الإسكان أنه تم مطالبة نقابة المهندسين بإعداد قائمة بالمهندسين والمكاتب الاستشارية وفقاً للتصنيف، مع وضع القواعد المنظمة، بالتعاون مع الجامعات المصرية التي أعدت الاشتراطات التخطيطية والبنائية.

من جانبه، قال محمود شعراوي "إنه تم إعداد الاشتراطات التخطيطية والبنائية على مستوى مدن الجمهورية، لتطبيقها خلال المرحلة الانتقالية، والتي تستمر لمدة 6 أشهر من تاريخ رفع الحظر عن أعمال البناء بالمدن المصرية، حيث تتضمن الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية: الالتزام بأسس التصميم وشروط تنفيذ المباني والمنشآت بالأكواد المصرية، والالتزام بخطوط التنظيم المعتمدة من الجهة الإدارية المختصة، وتحل هذه الاشتراطات والضوابط محل الاشتراطات التخطيطية والبنائية الواردة بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية المعتمدة للمدن، ومحل الاشتراطات التخطيطية والبنائية المؤقتة الصادرة من المحافظين للمدن التي ليس لها مخططات استراتيجية معتمدة".

بدوره، أكد المهندس هاني ضاحي، استعداد نقابة المهندسين للتعاون مع وزارتي الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتنمية المحلية، في منظومة إصدار تراخيص البناء، والمساهمة في ضبط العمران المصري، كما أنها تتشرف بالعمل مع جميع الجهات في تحقيق النهضة العمرانية التي تشهدها مصر حالياً.