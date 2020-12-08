شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار صرف منحة العمالة غير المنتظمة في البنك الزراعى بمراكز الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - توافدت اعداد كبيرة اليوم من العمالة الغير منتظمة المستحقة لصرف المنحة، لمكاتب البريد وفروع البنك الزراعي المصري بمراكز الاقصر، وسط تشديدات باتباع كافة التدابير والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، والتواجد في الأماكن المخصصة لاستلام المبالغ المستحقة، وفق قواعد الصرف للمستحقين .

واوضح رئيس قطاع البنك الزراعي المصري بالأقصر عبدالجابر إبراهيم على، انتظام عملية صرف المنحة داخل فروع البنك على مستوى مراكز وقرى المحافظة والبالغ عددها 18 فرع، مشيرا إلى أنه تم وضع خطة متكاملة لاستقبال المواطنين المستحقين بصورة لائقة بما يمنع عدم حدوث تكدس أمام الفروع، حيث تم توفير كراسي انتظار خارج الفروع، مع اتخاذ كافة التدابير اللازمة وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية.

واضاف ان موظفى البنوك يقومون بمساعدة المستحقين وانهاء استلام المنحة في سهولة ويسر، ومن خلال أسبقية الحضور والتاكد من وصول الرسالة له، مؤكدا وجود الدعم اللازم من كل قيادات المحافظة لتيسير عملية الصرف مع اتباع كافة التدابير والإجراءات الوقائية والاحترازية، ومنع التزاحم والتأكد من عدم وجود أي عقبات تشوب عملية الصرف على مستوى المحافظة .