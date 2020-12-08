شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا الاتصالات والإسكان يوقعان بروتوكولًا لتطوير خدمات الميكنة بصندوق الإسكان الاجتماعي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بمقر وزارة الإسكان، توقيع بروتوكول تعاون بشأن أعمال تطوير خدمات الميكنة والتحول الرقمى بالصندوق.

قال الدكتور عمرو طلعت، إن البروتوكول يهدف إلى تفعيل منظومة التحول الرقمي بصندوق الإسكان الاجتماعى، ودعم التمويل العقارى، وتطوير بنيته التكنولوجية والمؤسسية من أجل رفع كفاءة وتطوير الخدمات التي يقدمها الصندوق للمواطنين، وذلك في إطار تعاون وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع جميع قطاعات الدولة، بهدف تطويع تكنولوجيا المعلومات لتحسين أداء الخدمات بمختلف مؤسسات الدولة، تنفيذاً لاستراتيجية مصر الرقمية، مشيراً إلى أنه بموجب البروتوكول ستعمل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على توفير الدعم الفني، بالإضافة إلى توفير التدريب المتخصص لتنمية وبناء القدرات الرقمية للعاملين والقيادات.

من جانبه، قال الدكتور عاصم الجزار، إن البروتوكول يتضمن تنفيذ عدد من المشروعات، وتشمل تصميم وتطوير المنظومة التكنولوجية لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، طبقا لحاجة العمل ومؤشرات الأداء، لتحقيق أهداف التحول الرقمى والميكنة عن طريق تحديث التكنولوجيا المستخدمة إلى تكنولوجيا microservices، وزيادة تأمين البيئة المستضيفة لمنظومة صندوق التمويل العقارى، بالإضافة إلى توفير البنية الأساسية اللازمة لتطوير المنظومة من أجهزة ومعدات وخطوط ربط وغيرها.