شكرا لقرائتكم خبر عن المنيا تختتم فعاليات ملتقى العنف ضد المرأة بعروض غنائية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شارك فرع ثقافة المنيا، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، في الملتقى السادس لمناهضة العنف ضد المرأة، وذلك في إطار احتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة باليوم العالمي لمناهضة ونبذ العنف ضد المرأة.
ويختتم قصر ثقافة المنيا فعاليات الاحتفال بافتتاح معرض فنون تشكيلية يضم العديد من اللوحات الفنية ضد العنف والقهر للمرأة من نتاج الورش المقدمة لفناني قصر ثقافة المنيا، نتاج عمل الأطفال مع مشرفى الفنون التشكيلية بالقصر.
كما قدمت فرقة كورال الأطفال بعمل عرض فني متنوع وتقديم كوكتيل من الأغاني منها «أمي يا نور بيتنا» قدمتها هدى وفاطمة، «في الكتب قرينا» من غناء منة محمد محمود، «سيادة المواطن» إبراهيم أدهم، «أنا كتكوتة» آيتن سيد، وذلك مع المايسترو عصام الشاذلي.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
118,847
-
تعافي
103,703
-
وفيات
6,790
كانت هذه تفاصيل خبر المنيا تختتم فعاليات ملتقى العنف ضد المرأة بعروض غنائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.