شكرا لقرائتكم خبر عن المنيا تختتم فعاليات ملتقى العنف ضد المرأة بعروض غنائية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك فرع ثقافة المنيا، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، في الملتقى السادس لمناهضة العنف ضد المرأة، وذلك في إطار احتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة باليوم العالمي لمناهضة ونبذ العنف ضد المرأة.

ويختتم قصر ثقافة المنيا فعاليات الاحتفال بافتتاح معرض فنون تشكيلية يضم العديد من اللوحات الفنية ضد العنف والقهر للمرأة من نتاج الورش المقدمة لفناني قصر ثقافة المنيا، نتاج عمل الأطفال مع مشرفى الفنون التشكيلية بالقصر.

كما قدمت فرقة كورال الأطفال بعمل عرض فني متنوع وتقديم كوكتيل من الأغاني منها «أمي يا نور بيتنا» قدمتها هدى وفاطمة، «في الكتب قرينا» من غناء منة محمد محمود، «سيادة المواطن» إبراهيم أدهم، «أنا كتكوتة» آيتن سيد، وذلك مع المايسترو عصام الشاذلي.