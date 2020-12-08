شكرا لقرائتكم خبر عن الفائز بجائزة أفضل مبرمج في إفريقيا: دربت 10 آلاف شخص منذ بداية أزمة كورونا (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال يوسف أحمد، الفائز بجائزة أفضل مبرمج في إفريقيا، إنه يدرس في الفرقة الرابعة بكلية اللغات والترجمة جامعة الأزهر، ولم يلتحق بكلية الهندسة التي كانت حلما له بسبب التنسيق ومجموعه الذي لم يؤهله للالتحاق بها.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامية داليا أيمن، ببرنامج «صباح البلد»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه كان شغوفا منذ انتهاء مرحلة الدراسة الثانوية بدراسة البرمجة، وبدأ التعليم الذاتي عبر الهاتف.

وأشار إلى أنه كان يتعلم البرمجة في طريق موازٍ لدراسته الجامعية، لافتا إلى أن والده اشترى له لاب توب بعدما استشعر مدى اهتمامه بالبرمجة.

وأضاف أنه التحق بنادٍ طلابي لميكروسوفت بالجامعة لتعليم البرمجة، وعندما ذهب للتقديم وجد باب الاشتراك تم إغلاقه، ولكنه لم يكف عن المحاولات حتى نجح أخيرًا في الالتحاق بالفريق الطلابي لميكروسوفت.

وأوضح «يوسف» أنه نجح بعد عام واحد من الالتحاق بالفريق الطلابي لميكروسوفت في أن يكون مدربًا للطلاب، وذلك بعد فترة من التخبط تخللتها لحظات من الإحباط ولكنه تغلب عليها.

واستطرد: إنه في عام 2019 فتحت شركة جوجل باب التقديم للطلاب ليكونوا ممثلين عن جامعاتهم، واستغرقت التصفيات نحو شهر ونصف الشهر، وكان التواصل أونلاين، وتم اختيار 19 شخصًا ممثلين عن 19 جامعة من بين 200 متقدم.

واختتم «يوسف» أنه قام بتدريب نحو 10 آلاف شخص للبرمجة منذ بداية أزمة كورونا، وهو ما أسهم في حصوله على جائزة أفضل مبرمج في إفريقيا.