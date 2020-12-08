شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: حديث الرئيس عن احترام المقدسات يسهم بقوة في صنع السلام العالمي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - صرح د.محمد مختار جمعة ،وزير الأوقاف، بأن حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي ،رئيس الجمهورية، في المؤتمر الصحفي المشترك مع الرئيس الفرنسي بباريس أثلج صدور المسلمين ومحبي السلام الإنساني ودعاته في مختلف أرجاء المعمورة، وحاز احترام العالم كله لشدة حكمته وعقلانيته وإنصافه للذات والآخر، واعتماده على العقل والمنطق السديد، وأن حديث سيادته عن احترام المقدسات والرموز الدينية يسهم بقوة في صنع السلام العالمي، ويدعم حوار الأديان والحضارات والثقافات .

وأضاف الوزير: كما أن ما ذكره الرئيس من أن القيم الدينية أعلى من القيم الإنسانية كلام يوزن بميزان الذهب، ويدرك معناه ويحترمه كل المؤمنين المتدينين في العالم بأسره .

و أكد وزير الأوقاف أن دعوة الرئيس لمراجعة القوانين التي تسمح بعدم احترام الأديان هي دعوة شجاعة ومنصفة وجديرة بأن تكون ميثاقا دوليا، وأن سيادة الرئيس ينطلق في ذلك من منطلقات دينية وإيمانية وإنسانية رشيدة وسديدة وواعية وغير محتملة للجدل، مما يجعلنا فخورين بهذا التناول الراقي المنبثق من عمق الحضارة والثقافة الإسلامية العظيمة، مع إنصاف الآخرين واحترام عقائدهم ومقدساتهم، وفِي الوقت ذاته مطالبتهم وعلى قدم المساواة باحترام مقدساتنا ومعتقداتنا وثقافتنا وخصوصيتنا الدينية والحضارية والثقافية قدر احترامنا لمقدسات الآخرين ومعتقداتهم وخصوصياتهم الحضارية والثقافية .