شكرا لقرائتكم خبر عن 10 قرارات رعوية لتنظيم العبادات بـ«إيبارشية البحيرة» (تعرف عليها) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الأنبا باخوميوس، مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية، رئيس دير أنبا مكاريوس السكندري بجبل القلالي، 10 قرارات رعوية جديدة لتنظيم العبادات على مستوى الإيبارشية.

وقال «باخوميوس»، أن القرارات جاءت بالتشاور مع الآباء الكهنة وسكرتارية مناطق الخدمة، ونظرا للظروف الحالية لفيروس كورونا المستجد، وفي إطار متابعة تطورات الوضع الصحي وتطورات انتشار الفيروس وتجنبا للتجمعات حماية للشعب القبطى خاصة بعد تزايد أعداد الإصابات بين الكهنة والشعب، واستناداً إلى تعليمات البابا تواضروس الثاني.

وشملت القرارات، تعليق خدمة مدارس الأحد والاجتماعات وكافة أنشطة الخدمة،وتعليق خدمة القداسات تماما أيام الجمعة والسبت والأحد، وإقامة قداسين فقط في كل كنيسة خلال باقي أيام الأسبوع (الاثنين- الثلاثاء- الاربعاء- الخميس)، بمشاركة ٢٥٪ من الطاقة الاستيعابية للكنيسة وذلك بالحجز المسبق، ويمكن إقامة قداس خاص بتذكارات الاربعين فقط لأسرة المنتقل خلال الايام المحددة.

يقام قداس خاص بالآباء الكهنة معاً وخمسة شمامسة فقط يوم الأحد من كل أسبوع في موعد موحد لجميع كنائس وآباء الايبارشية، من السابعة إلى التاسعة صباحا، وتعليق سهرات شهر كيهك تماما والاكتفاء بمتابعة تسجيلات للسهرات المسجلة التي تذاع على القنوات الفضائية المسيحية، وإقامة صلوات الجنازات بحضور كاهن واحد وشماس واحد فقط إلى جانب أسرة المنتقل ويفضل ان يكون ذلك في كنيسة المدافن، وإيقاف صلوات الثالث وقاعات العزاء وصلاة الحميم دون استثناءات حتى تتحسن الأوضاع، وقصر الافتقاد على الاتصال التليفوني.

كما تقرر السماح بإتمام سري المعمودية والميرون بحضور أسرة المعمد فقط (٦ أفراد)، ويلتزم الآباء الكهنة والشمامسة وجميع الشعب باتباع التدابير والإجراءات الاحترازية بكل دقة، والقرار التاسع خاص بالاكليريكية بفروعها الأربعة (دمنهور- مطروح- السادات- كينج مريوط) ومعاهدها اللاهوتية، وتشمل أن يتم العمل بنظام التعليم Online خلال هذة الفترة دون الحضور الانتظامى، كما تحدد ترتيبات قداس عيد الميلاد فيما بعد وبحسب التطورات المستقبلية.

وشمل قرار المطران، العمل بالقرارات بدءا ًمن اليوم الثلاثاء ولمدة شهر لحين إصدار تعليمات أخرى.