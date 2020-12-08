شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم» تعيد الإجازات الاستثنائية بسبب كورونا: الحضور 3 أيام والعمل من المنزل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قرارا بعودة الإجازات الاستثنائية في الوزارة والجهات التابعة لها، في إطار توجه الحكومة للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

وقررت الوزارة أن يتم تناوب العاملين بديوان عام الوزارة، والجهات التابعة له، بالحضور للعمل ٣ أيام في الأسبوع، وأن يتم تحديد هذه الأيام الثلاثة والالتزام بها ولا يجوز تغييرها إلا لصالح العمل.

وشددت وزارة التربية والتعليم على أن يقوم الزملاء الحاضرون بعمل الزملاء المناوبين دون تكاسل أو تقاعس.

وقالت إنه في حال التغيب عن أيام الحضور في ظل هذه الإجازة الاستثنائية، تعتبر الفترة كلها إجازة متصلة عن الفترة كلها.

كما قررت وزارة التربية والتعليم منح الموظف العائد من الخارج،إجازة استثنائية لمدة ١٥ يوما، تبدأ من تاريخ عودته.

وقررت الوزارة كذلك منح الموظف الذي تثبت إصابته بفيروس كورونا أو مخالطًا أو مشتبهًا بإصابته، من خلال إحضار المستندات الدالة على ذلك، إجازة استثنائية لا تقل عن ١٤ يومًا، يتم مدها دون حد أقصى لحين ثبوت تمام الشفاء.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أنه يجوز لرؤساء الجهات والهيئات والقطاعات ورؤساء الإدارات المركزية ومديري العموم استدعاء الموظفين حسب حاجة العمل طوال أيام الأسبوع أو تكليفهم بالعمل من المنزل.

وأعلنت أنه تعتبر الإجازات الاستثنائية السابق ذكرها مدفوعة الأجر، مشددة على إلزام كل الموظفين بارتداء الكمامات الواقية من بداية العمل حتى نهايته ومعاقبة من يخالف ذلك مع التنبيه على المختصين بالسلامة والصحة المهنية باتخاذ التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية اللازمة.

وأوضحت الوزارة أنه سيتم الالتزام بالتعليمات السابقة لحين صدور تعليمات أخرى.

وكانت قد أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابًا إلى المديريات التعليمية بشأن التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب.

وأوضحت الوزارة أنه وفقًا لقرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد الذي ألزم جميع العاملين أو المترددين على الأسواق أو المحلات أو المنشآت الحكومية أو الخاصة أو البنوك، أو أثناء التواجد بجميع وسائل النقل الجماعية؛ سواء العامة أو الخاصة، بارتداء الكمامات الواقية، وذلك لحين صدور إشعار آخر، ومن يخالف ذلك يتم توقيع غرامة لا تتجاوز أربعة آلاف جنيه.

وشددت على ضرورة التزام جميع العاملين بالمديريات والإدارات التعليمية التابعة لها والمدارس بقرار ارتداء الكمامة، والتنبيه على الطلاب –الأكثر من 12 عامًا- بضرورة ارتدائها.

ونبهت الوزارة أنه في حال عدم التزام الطالب بارتداء الكمامة يتم توجيه إنذار أول، وإذا تكرر عدم الالتزام يوجه له إنذار ثان، وإذا تكرر الأمر لا يسمح للطالب بدخول المدرسة إلا بعد حضور ولي الأمر وتحرير إقرار كتابي بالتزام الطالب بارتداء الكمامة.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على أولياء أمور الطلاب –من هم أقل من 12 عامًا – بارتداء واقي الوجه حفاظًا على صحتهم وسلامتهم.