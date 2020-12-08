شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. إقبال كبير علي لجان الشيخ زويد وبئر العبد بشمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تشهد لجان مدينة الشيخ زويد ومركز بئر العبد إقبالا كبيرا من الناخبين، في اليوم الثاني من جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب بشمال سيناء، حيث امتدت طوابير الناخبين وخاصة كبار السن والسيدات إلى مسافة كبيرة أمام اللجان.

ونواصل غرفة العمليات الرئيسية في ديوان عام محافظة شمال سيناء بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية في مجالس المدن في متابعة سير وانتظام لجان الانتخابات في يومها الثاني من جولة الاعادة، حيث لم تتلق الغرفة أي إخطارات أو شكاوي تؤثر على سير العملية الانتخابية.

وبلغت نسبة التصويت في اليوم الأول، 12.3% على مستوي اللجان الانتخابية بمدن وقري محافظة شمال سيناء، حيث تعد لجان بئر العبد الأعلى تصويتًا بين لجان المحافظة، فقد بلغت نسبة التصويت بها 24%، يليها لجان مدينة العريش بنسبة تصويت بلغت 11.1%، ولجان مدينة الشيخ زويد بنسبة تصويت بلغت 9.2%، ولجان مدينة نخل بنسبة تصويت بلغت 7.1%، ثم لجان رفح بنسبة 2.8%، يليها لجان مدينة الحسنة بنسبة تصويت بلغت 2.3%.

اقبال كثيف في ثاني يوم

اقبال كثيف في ثاني يوم

اقبال كثيف في ثاني يوم

اقبال كثيف في ثاني يوم

اقبال كثيف في ثاني يوم

اقبال كثيف في ثاني يوم