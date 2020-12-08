شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: حدثنا بروتوكول علاج أعراض كورونا 4 مرات ليواكب التطورات العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور حسام حسنى، رئيس اللجنة القومية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة والسكان، أنه تم تحديث البرتوكول العلاجى 4 مرات حتى الآن ليواكب كافة التطورات التى طرأت على العلاج عالميا للحالات المصابة بكورونا.

وقال الدكتور حسام حسنى، رئيس اللجنة القومية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة والسكان خلال فعاليات الوبينار الخاص بشرح البروتوكول المحدث لفيروس كورونا فى نسخته الرابعة أن تطعيمات الأنفلونزا لا تحمى من كرونا ولكن تحمى من الانفلونزا مضيفا انه يتم استخدام ادوية كثيرة لمواجهة الفيروسات.

وأشار رئيس اللجنة العلمبة لمكافحة كورونا إلى أن الوصع الوبائى لمصر تحت السيطرة مضيفا أن مضادات الفيروسات هامة قبل اليوم 12 فى العلاج.

يذكر أنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.