شكرا لقرائتكم خبر عن فنون تطبيقية حلوان تنظم مؤتمر علمى لتناول دور خدمة المجتمع خلال جائحة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظم قسم التصميم الداخلى والأثاث بكلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان مؤتمراً علمياً بعنوان "التصميم الداخلى والارتقاء بالمجتمع" تحت رعاية الدكتور ماجد نجم، رئيس الجامعة والدكتورة ميسون قطب، عميد الكلية وإشراف الدكتورة علا هاشم وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث.

ويهدف المؤتمر إلى توضيح دور قسم التصميم الداخلى والأثاث فى خدمة المجتمع، خاصة فى الفترة العصيبة التى مر بها العالم خلال جائحة كورونا، وكذا توضيح ارتباط التصميم الداخلى بالطاقة المتجددة والتطور التكنولوجى مع الحفاظ على البيئة.

وبحسب بيان صادر عن جامعة حلوان، تضمن المؤتمر عرض نماذج من أعمال الطلاب أثناء الدراسة عن بعد وتطرق الى عرض مشروعات أوائل دفعة التخرج التي تمت لأول مرة بدون معرض بسبب جائحة الكورنا وعقب ذلك تم تكريم الطلاب المتميزين.

وتخلل المؤتمر عرض أفضل الأبحاث العلمية للطلاب بقسم التصميم الداخلى والأثاث وللطلاب ببرنامج علوم الأثاث أمام لجنة علمية من أساتذة القسم وانتقاء أفضل الأبحاث ليتم نشرها بالمجلات العلمية الدولية المحكمة لتشجيع الطلاب على البحث العلمى.

وتميزت فعاليات الموتمر بعقد ندوات متخصصة حضرها رجال الصناعة والمؤسسات التى يمكن توظيف الخريجين بها كما تم عقد ندوة عن النشر العلمي والبحث من خلال مسئولي بنك المعرفة المصري.