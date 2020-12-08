شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال الشباب على لجنة الجامعة العمالية بانتخابات النواب في مدينة نصر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت اللجان الانتخابية بمدينة نصر إقبالا من الشباب والفتيات أمام لجنة الجامعة العمالية بمدينة نصر، فى الساعات الأولى من صباح ثانى يوم من جولة الإعادة، وسط إجراءات احترازية، بالكشف عن درجات الحرارة لكل ناخب والالتزام بارتداء الكمامة.

وفتحت اللجان أبوابها للتصويت في جولة الإعادة بمحافظة القاهرة، والتي تجرى في عدد 6 دوائر انتخابية تشمل أقسام شرطة الزيتون والأميرية وحدائق القبة وأول وثاني مدينة نصر ومصر الجديدة، والمرج والبساتين ودار السلام والمعصرة، وحلوان و15مايو والتبين، ويتنافس فيها أربعة عشر مرشحا على سبعة مقاعد.

ووضعت الأجهزة الأمنية بالقاهرة خطة أمنية محكمة لتأمين العاصمة، واعتمدت الخطة الموضوعة على إنشاء غرفة عمليات متابعة الانتخابات مجهزة بأحدث التقنيات وشاشات المراقبة لمتابعة ورصد أحداث العملية الانتخابية بكافة المقرات ومحيطها ومرتبطة بغرف العمليات الرئيسية بالوزارة ومختلف الجهات الأمنية ومحافظة القاهرة، مع التأكيد على الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات اثناء دخول المواطنين اللجان للإدلاء بأصواتهم.