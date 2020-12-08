شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة عين شمس ومايا مرسى يشهدان افتتاح وحدة الاستجابة الطبية للتعامل مع المعنفات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح منذ قليل، الدكتور محمود المتينى، رئيس جامعة عين شمس، اليوم الثلاثاء، حفل افتتاح تطوير استقبال وطوارئ مستشفى أمراض النساء والتوليد بمستشفيات جامعة عين شمس، بحضور الدكتورة مايا مرسى، رئيسة المجلس القومى للمرأة.

ويفتتح الدكتور محمود المتينى، رئيس جامعة عين شمس، والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، بعد قليل، وحدة الاستجابة الطبية للتعامل مع السيدات المعنفات بمستشفى أمراض النساء والتوليد ( وحدة المرأة الآمنة ).

ويقام الافتتاح بحضور سفير النرويج و ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان بمصر، والدكتور عبد الفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب، والدكتور أيمن صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور أشرف عمر، عميد كلية الطب و رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية.

كما يشهد الافتتاح الدكتور حسن عواد، رئيس قسم أمراض النساء والتوليد و الدكتور أحمد رامى، مدير مستشفى النساء والتوليد ونخبة من الأطباء والمهتمين بالشأن الطبي بمختلف الجامعات المصرية.