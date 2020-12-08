شكرا لقرائتكم خبر عن كيف اتجه الشيخ أحمد الرزيقى إلى تلاوة القرآن عقب تركه التعليم.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمر اليوم الثلاثاء 8 ديسمبر الذكرى الـ 15 على رحيل الشيخ أحمد الرزيقى، أحد أعلام مقرئي القرآن الكريم فى مصر والعالم الإسلامى فى العصر الحديث، والذى توفى في مثل هذا اليوم عام 2005 عن عمر يناهز 67 عامًا، تاركًا إرثا كبيرًا من تسجيلات القرآن الكريم.

ولد الشيخ أحمد الشحات أحمد الرزيقى، فى قرية الرزيقات التابعة لمركز أرمنت بمحافظة قنا فى 18 فبراير عام 1938، ألحقه والده بالمدرسة، غير أنه لم يستكمل تعليمه.



الشيخ أحمد الرزيقى مع الشيخ عبد الباسط عبد الصمد

فى عام 1951 شاهد الرزيقى أهالى بلدته يجتمعون على راديو أحدهم لسماع الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، ويفتخرون به كابن بلدتهم، أثار إعجاب أهالى القرية وثنائهم على ابن بلدتهم الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، اهتمام أحمد الرزيقى، فقرر الهرب من المدرسة والالتحاق بكٌتاب القرية لحفظ القرآن الكريم وتجويده ليكون مثار إعجاب بين أهالى بلدته مثل الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، إلى أن أرسلت المدرسة إلى والده جواب بكثرة تغيبه عن المدرسة.



الشيخ أحمد الرزيقى فى منزله

أتم الشيخ أحمد الرزيقى حفظ القرآن الكريم بعد ثلاث سنوات، على يد أحد المحفظين فى القرية، ثم درس وتعلم القراءات على يد آخر.

في عام 1974 التحق الشيخ أحمد الرزيقى بالإذاعة، وذاع صيته أكثر وأكثر، وعين الشيخ الرزيقى قارئًا لمسجد السيدة نفيسة فى القاهرة عام 1982، وسافر إلى العديد من دول العالم، تم تكريمه فى الكثير منها، كما حصل على وسام الجمهورية من الطبقة الأولى تقديرًا لدوره فى خدمة القرآن الكريم عام 1990، وعين أمينًا لنقابة القراء حتى وفاته فى مثل هذا اليوم 8 ديسمبر 2005 عن عمر يناهز 67 عامًا.



الشيخ أحمد الرزيقى فى إحدى الحفلات